/632485/رشا-أبو-شقرة-بولاق-الدكرور-تعاني-من-عدم-وجود-توزيع-عادل-لمياه-الشرب-فيديو

تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة لشئون الإفريقية بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي ،موجه إلى المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان، بشأن عدم وجود صرف صحي بقرية العطواني بمركز أدفو بمحافظة اسوان،لافتة إلى ما تتعرض له القرية من غرق، حيث تعرض عدد من المنشآت الخدمية للغرق، منها المدرسة الابتدائية، ومكتب البريد والصحة ،مما يعرض حياة وصحة المواطنين للخطر.

الصرف الصحي

وأشارت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى انقطاع المياه فى منظقة بولاق الدكرور لمدة طويلة بلغت 23 ساعة فى اليوم،لافتة إلى أن المنظقة تعاني من عدم وجود صرف صحي، مما تسبب فى اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ،إضافة إلى عدم وجود عدالة فى توزيع حصص المياه.

التوزيع العادل للمياه

وطالبت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، بضرورة وجود خطة تضمن التوزيع العادل للمياه، حتي يستشعر المواطن وجود "حياة كريمة"، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عما يبذله من جهود فى سبيل .

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هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد مواجهات ساخنة بين النواب ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بسبب تاخر الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي، والموافقة النهائية على تعديل قانون سن التقاعد للقوات المسلحة، برفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 سنة.