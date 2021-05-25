/632486/موسيماني-عن-مباراة-نهضة-بركان-مواجهة-صعبة-بعد-الزمالك-وصن-داونز

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ان موجهة نهضة بركان صعبة للغاية بعد المواجهات السابقة التي خاضها الفريق أمام الزمالك وصن داونز ، متمنيا الفوز خلال اللقاء القادم من أجل حصد اللقب السابع.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التوجه لملعب التدريب، استعدادا لمباراة نهائي السوبر الافريقي أمام نادي نهضة بركان المغربي. ويتوجه الأهلي إلى ملعب جامعة قطر لخوض مرانه الثاني استعدادا لمواجهة نهضة بركان يوم الجمعة المقبل الموافق 28 مايو 2021، في بطولة كأس السوبر الإفريقي، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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ووصلت بعثة الأهلي ظهر اليوم إلى فندق الإقامة، الذي يستضيف فريق نهضة بركان، بعد سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة عقب وصولها إلى قطر. وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول أمس، واشتمل على تدريبات استشفائية خفيفة للتخلص من الإجهاد العضلي.

جاهزية معلول وخضوع أيمن أشرف لبرنامج تأهيلي

الجدير بالذكر أن اللاعب التونسي على معلول أصبح جاهزا لمباراة نهضة بركان في نهائي بطولة السوبر الافريقي، بالإضافة إلى خضوع اللاعب أيمن أشرف، لبرنامج تأهيلي مصغر تحت إشراف الجهاز الطبي، بهدف تجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، والوجود مع الفريق خلال مباراة نهضة بركان المغربي، وخضع أشرف لتدريبات منفردة أمس على هامش مران الأهلي الأول، ويستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم للتعافي من الإصابة وتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق في المران الجماعي.

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي البطولة، عن طريق التغلب على الزمالك بثنائية عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما تأهل فريق نهضة بركان المغربي، عن طريق الفوز على بيراميدز في نهائي الكونفدرالية الافريقية بهدف دون رد.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان والتي تضم 27 وهي كالتالي:

محمد الشناوي و علي لطفي و حمزه علاء و ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.