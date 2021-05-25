/632487/آية-مدني-تهنئ-الرئيس-بتسلم-وسام-الاستحقاق-من-اتحاد-اللجان-الأولمبية-الأفريقية

هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس السيسي، بتقليده بوسام الاستحقاق من اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، والذي يعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية على مستوى القارة.

اتحاد اللجان الأولومبية الأفريقية

ورحبت النائبة آية مدني،عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في بيان لها، بالوفود المشاركة ،في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا" بمصر ،من 54 دولة أفريقية، قائله : “مرحبًا بكم في بلدكم الثاني مصر”.

وأضافت النائبة آيه مدني، عضو مجلس النواب: مصر دائما ترحب بالأخوة الأفارقة وعلى استعداد لإستضافة كل الفعاليات الأفريقية والعمل بكل الطرق من أجل إنجاحها.

الجمعية العمومية”الأنوكا”

وأشادت النائبة آية مدني عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة في تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية لـ"الأنوكا"وبالاجراءات الطبية الاحترازية المشددة، التي طبقتها اللجنة الأولمبية المصرية لمواجهة خطر فيروس كورونا.

هذا وانطلقت على مدار اليومين الماضيين، اجتماعات الجمعية العمومية لإتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية"الأنوكا" بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشم حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبحضور مندوبو 54 دولة أفريقية، وحسن مصطفى ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والتي تم خلالها إقامة انتخابات مجلس إدارة الأنوكا للدورة القادمة، وفاز فيها الجزائري مصطفى براف للمرة الثانية برئاسة الاتحاد.

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تجدر الاشارة إلى أن الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،يحتفي مساء الثلاثاء اليوم ، بـ"يوم إفريقيا"، في سياق اهتمام الدولة المصرية وانفتاحها على عمقها الإفريقي كملف أساسي في السياسة الخارجية لمصر، باعتباره امتداد للدور التاريخي الذي لعبته القاهرة في دعم حركات التحرر من الاستعمار بالقارة السمراء،ويتطرق الصالون إلى العلاقات المصرية الإفريقية ودور مصر التاريخي في القارة السمراء.

ويركز الصالون الذي يديره النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية على التعاون الإفريقي في كافة المجالات.

ويشارك في الصالون الدكتورة أماني الطويل خبير الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة نهلة أبو العز أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية، والنائبة رشا أبو شقر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية.

كما يناقش المشاركون في الصالون، اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية "حلم الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية"، وكيفية تحقق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، والتحديات التي تعيق هذا التكامل.