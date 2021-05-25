آية مدني: اتصال"بايدن" بالرئيس السيسي للمرة الثانية يؤكد ثقل مكانة مصر في المنطقة

/632488/آية-مدني-اتصالبايدن-بالرئيس-السيسي-للمرة-الثانية-يؤكد-ثقل-مكانة-مصر-في-المنطقة

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اتصال الرئيس الأمريكي بايدن بالرئيس السيسي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، يؤكد ثقل مصر في المنطقة ومكانتها إلى جانب قدرتها على الإنتصار لسبل السلام والأمن بالمنطقة وفرضه في قضايا الحق والعدل.

المجتمع الدولي

وأكدت النائبة آيه مدني ،عضو مجلس النواب، في بيان لها أن تركيز الصحف الأمريكية على المحادثات بين الرئيسين المصري والأمريكي وتركيزها على كلمة الرئيس السيسي، يشير إلى أن القيادة السياسية المصرية أدارت القضايا المهمة المؤثره على المنطقة بحكمة بالغة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة.

الدبلوماسية المصرية وسد النهضة

وتابعت النائبة آية مدني عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إبداء بايدن تفهمه لأهمية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري، وتأكيده على بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، يؤكد بشئ لا يدعو للشك نجاح تحركات الدبلوماسية المصرية في ملف سد النهضة بخلاف ما يشير البعض، إلى جانب نجاحها في كسب تأييد القوى العظمى في العالم بأحقية مصر في الدفاع عن أمنها المائي.

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هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد مواجهات ساخنة بين النواب ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بسبب تاخر الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي، والموافقة النهائية على تعديل قانون سن التقاعد للقوات المسلحة، برفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 سنة