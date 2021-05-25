أزمة بين مصطفى درويش والنقابة بسبب شريف دسوقي..أشرف زكي يتدخل

/632490/أزمة-بين-مصطفى-درويش-والنقابة-بسبب-شريف-دسوقيأشرف-زكي-يتدخل

اختلق الفنان مصطفى درويش منذ ساعات قليلة أزمة بينه وبين نقابة المهن التمثيلية بعد تسريب معلومات غير حقيقة بشأن عدم تدخل النقابة في إنقاذ الفنان شريف دسوقي حتى بعدما استنجدت بهم الفنانة بدرية طلبة، فخرج دوريش ليهاجم النقابة دون معرفة حقيقة الأمر دفعًا عن صديقه دسوقي.

دوت الخليج يكشف حقيقة الأزمة بين مصطفى درويش ونقابة المهن التمثيلية بسبب شريف الدسوقي وكيف تدخلت النقابة في حل الأزمة.

مصطفى درويش يهاجم نقابة المهن التمثيلية

كتب دوريش عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك مهاجمًا نقابة المهن التمثيلية التي يرأسها دكتور أشرف زكي، قائلًا: "لا حول ولا قوه الا بالله اللي حصل لشريف دسوقي ده حرام حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، لو كان حد وقف من النقابه اتحرك قبل ما يتعمل فيه الكارثه دي كان اتلحق، النقابة قالت لبدرية طلبه لما استنجدت بيهم، أصله مش عضو عامل فمش هينفع النقابة نفسها تساعد لأن ده قانون بس هنبعت مساعده شخصية".

وتابع دوريش: "طبعا كتر خيركم وده قانون وعلى راسنا بس طاب كنتم روحوا هاتوه وقولوا لينا ما كل المنتجين والممثلين معاهم فلوس يا جدعان وكلنا هنساعده ومحدش هيتاخر حتى كنا شوفنا حل قبل ما تحصل فيه الكارثه دي ويقطعوا رجله، ويترمي في مستشفي اقل ما يقال عنها تحت السلم، بجد اللي حصل ده حرام".

ووجه دوريش أسفه إلى الدسوقي قائلًا: "حقك عليا يا شريف سامحني والله ما كنت اعرف انك في الحاله دي حقك عليا والله وقدام الجميع اهو والله ما هسيبك لحد ما اموت انت مسئول مني مسئوليه كامله، حقك عليا وحقك علينا كلنا". وأوضح مصطفى درويش في نفس المنشور من قدموا المساعدة لصديقه دسوقي، قائلًا: "الأستاذ جمال العدل اتكفل بمصاريف المستشفي والعلاج وفراد والعصابة كلها متكفلة بكل حاجة، والأستاذة كامله جابتله طرف صناعي من أحسن شركة للاطراف الصناعية، شكرًا لبدرية طلبة انتي بميت راجل انتي وناس اسكندرية".

مصطفى دوريش يكشف حقيقة مساندة النقابة لشريف دسوقي

أوضح مصطفى دوريش، في منشور أخر بعد مهاجمته للنقابة بدقائق قليلة حقيقة الأمر وقدم شكر خاص للنقابة ودكتور أشرف زكي لتحركه السريع ومتابعته لحالة دسوقي من البداية، فكتب: "تعديل للبوست النقابه متكفله بكل العلاج من أول المستشفي وكانت متابعة حالو شريف من أولها لأخرها عكس ما اتقالي أو وصلني، شكرًا نقابة المهن التمثيلية بيتنا كلنا، شكرًا دكتور أشرف ذكي، ربنا يشفيك يا شريف ويعينك على اللي جاي، وكل الناس معاك وفي ضهرك".

وأوضح: "معلومة بس إحنا مكناش سايبين شريف لوحده زي ما ناس بتقول عن النقابه والممثلين والمنتجيين بس في مواضيع لايمكن تتقال ولا ينفع تتفتح فا ياريت نقف جمبه بكلمة حلوة بدعوة حلوة وبس".

تفاصيل مرض شريف دسوقي

الجدير بالذكر، أنه تعرض شريف دسوقي، لإصابة أثناء تصوير أحد الأفلام، وبعد الفحوصات اكتشف أنه يعاني من مرض السكر في مرحلة متقدمة وبعد خلال 11 يومًا أصيب بضغط وسكر وحمرة وقدم سكري، لتسوء حالته ويدخل إلى المستشفى كي يجري عملية جراحية لبتر قدمه لصعوبة حالته التي كانت من الممكن أن تصل حد الموت حسبما أفادت الفنانة بدرية طلبة.