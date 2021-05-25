صور.. محافظ الجيزة يستجيب لـ«حماة الوطن» وينشئ مطبات صناعية بطريق المنصورية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إسلام عوض، أمين اللجان النوعية المتخصصة والمتحدث الرسمى باسم أمانة حزب حُماة الوطن بالجيزة، إن اليوم شهد إنشاء مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، مطبات صناعية بطريق المنصوريه الرئيسى بكفر الجبل ونزلة السمان، ويأتى ذلك بعد حصول الأمانة العامة للحزب على موافقة المحافظ أحمد راشد.





جاء ذلك بعد أن تلقى الدكتور نافع عبدالهادى الأمين العام لحزب حُماة الوطن بالمحافظة وعضو مجلس النواب، العديد من الاستغاثات والشكاوى لأهالى وعائلات منطقتين كفر الجبل ونزلة السمان بحى الهرم، والتى يتضررون فيها من تعرض أرواحهم وأبنائهم للخطر، بسبب كثرة الحوادث بطريق المنصورية الرئيسى، بعد اتساع عرض الطريق وإعادة رصفه على الجانبين، مما أدى إلى ارتفاع سرعة حركة سير السيارات بالطريق ومعها تعريض حياة المارة والأهالى للخطر.

وأضاف اللواء محمد الكيلانى الأمين المساعد وأمين التنظيم لحُماة الوطن بالجيزة، أن سرعة استجابة المحافظ لطلب الأمين العام تعد مؤشرا قويا على مدى درجات التعاون التى تشهدها الفترة الحالية بين أمانة الحزب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيدًا باهتمام المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة على سرعة إنهاء أسباب الأزمة.

وأشار محمد أبوعيسى، أمين شباب حزب حماة الوطن بالجيزة، إلى أن تفاعل أمانة الشباب مع مشاكل ومعاناة المواطنين، فى جميع أحياء ومدن ومراكز وقرى الجيزة، يأتى ضمن استراتيجية الحزب التى تعمل على الالتحام مع مشاكل المواطن وإشراك الشباب فى إيجاد الحلول لها، من أجل إعدادهم كقادة للمستقبل، ضمن مبادرة الرئيس فى تمكين الشباب من القيادة، وذلك أيضا إيمانًا من الحزب بحق المواطن المصرى فى التمتع بالحياة الكريمة، والحفاظ على سلامته وأمنه وأمانه، تنفيذا لمباردة الرئيس السيسى "حياة كريمة".

وشهدت أعمال إنشاء المطبات الصناعية بمنطقة حى الهرم حضور لفيف من أهالى وعائلات المنطقة، وتمثيل من قيادات حزب حماة الوطن بالجيزة، اللواء محمد الكيلانى الأمين المساعد وأمين التنظيم، والدكتور إسلام عوض أمين اللجان النوعية المتخصصة والمتحدث الرسمى باسم أمانة الجيزة، ومحمد أبوعيسى أمين شباب المحافظة، وذلك بالإنابة عن الدكتور نافع عبدالهادى الأمين العام للمحافظة عضو مجلس النواب، ومن التنفيذيين المهندس محمد شارد مدير عام الطرق بحى الهرم، والمهندس أحمد منصور مدير عام الطرق والكبارى بالهرم، والمهندس إسلام أبوالعلا خطاب.