مصر تعزى الكونغو فى ضحايا بركان جبل نيراجونجو

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية ،اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازى والمواساة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة فى ضحايا بركان جبل " نيراجونجو" الذى ضرب مدينة "جوما" بشرق البلاد، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء كما خَلّفَ أضرارًا مادية جسيمة.





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