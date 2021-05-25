سفارة مصر فى بكين تستضيف الاحتفالية السنوية ليوم إفريقيا

جدة - نرمين السيد - استضافت سفارة جمهورية مصر العربية فى بكين الاحتفالية السنوية لـ "يوم إفريقيا" والذكرى الثالثة والستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، وذلك بمشاركة كافة سفراء ورؤساء بعثات الدول الإفريقية المعتمدين لدى الصين وكبار المسئولين بوزارة الخارجية الصينية.





وقد ألقى السفير دكتور محمد البدرى سفير مصر فى الصين، كلمة أكد فيها على اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقى الراسخ، مشيرًا إلى أن مصر قد أخذت على عاتقها دائما أن تحمل الشواغل الإفريقية إلى العالم وأن تحمى المصالح والحقوق الإفريقية فى كل محفل دولى أو إقليمى.

كما أبرز خلال كلمته، حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على الحضور فى كافة القمم الإفريقية وتعزيزه لجهود التنمية المصرية فى إفريقيا خلال السنوات الماضية، مختتما كلمته بالإعراب عن تهنئته للحاضرين ولكل إفريقى بما حققته إفريقيا على مدار العقود الماضية بدءً من تحررها من الاستعمار ووصولاً إلى تتويج جهود الوحدة الإفريقية بإنشاء الاتحاد الإفريقى وتدشين منطقة التجارة الحرة الإفريقية الكبرى، مؤكداً أنه منذ مائة وسبعة وثلاثين عامًا حدث ما هو معروف بـ"التهافت على إفريقيا" بهدف استعمارها، ولكن اليوم يشهد تهافتًا نحو إفريقيا بهدف الاستثمار فيها، وهو ما يمثل نتاج جهود أبائنا والجيل الثانى للقادة الأفارقة من أجل الوحدة.

من جانبه ألقى عميد السلك الدبلوماسى الإفريقى فى الصين كلمة عبر فيها عن تقديره لجهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم التواجد الإفريقى فى العالم وتعزيز الوحدة الإفريقية، معبرًا عن شكره لمصر ممثلة فى سفارتها فى الصين لاستضافة هذه الاحتفالية الهامة التى تجمع كافة سفراء القارة الأفريقية فى بكين فى هذه المناسبة المجسدة لوحدة أبناء القارة الإفريقية.