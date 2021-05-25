 اتفاقية تعاون بين جامعتى الملك سلمان الدولية وساوث كارولينا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته، أكد الوزير أهمية هذه الاتفاقية، والتى تأتى فى إطار استراتيجية وزارة التعليم العالى للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، مما يتطلب تعزيز الشراكة العلمية مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف لمنح درجات علمية مزدوجة معتمدة من الجامعتين.

وأشاد الوزير بالجهود التى بذلها الجانبان المصرى والأمريكى لإتمام هذه الاتفاقية، موضحًا أنها ستسهم بشكل فعال فى تطوير نظام التعليم العالى فى مصر باعتبارها فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين، وكذلك توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة.

ومن جانبه، أشاد دكتور ويليام تيت بهذه الاتفاقية والتى تسمح بنقل الخبرة الأكاديمية والعلمية بجامعته إلى جامعة الملك سلمان، مشيرًا إلى أن جامعة ساوث كارولينا واحدة من أعرق الجامعات الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية خطوة هامة فى تقوية دور الجامعة فى التعاون الأكاديمى مع الجامعات الدولية المصرية.

وفى كلمته، قدم دكتور أشرف حسين عرضًا حول جامعة الملك سلمان الدولية، مشيرًا إلى صدور القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2020 بإنشاء الجامعة، وأنها تضم تضم ثلاثة فروع هى: فرع مدينة الطور، ويضم كليات: (الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، الطب، التمريض، طب الأسنان)، وفرع مدينة رأس سدر، ويضم كليات: (علوم المجتمع، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، الطب البيطرى، العلوم، الصيدلة)، وفرع مدينة شرم الشيخ، ويضم كليات: (الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، الإعلام والاتصال)، مؤكدًا أن رؤية الجامعة تتمثل فى أن تكون جامعة ذكية، رائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا فى التعليم والبحث العلمى، وخدمة المجتمع، وتحقق الجودة والتميز والارتقاء، وذلك من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلى، والإقليمى، والدولى، وتشجيع الابتكار والإبداع والقيـام بالأبحـاث العلمية التطبيقية من خلال الشراكة الفاعلة مع جامعات عالمية متميزة ومع مؤسسات سوق العمل.

وفى كلمته، أشار دكتور حسين حاج حريرى عميد كلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة ساوث كارولينا إلى أن النظام التعليمى بالجامعة، وكلياتها، والمراكز المتقدمة التى حصلت عليها الجامعة فى التصنيفات العالمية.

وتنص الاتفاقية والتى تستمر لمدة أربع سنوات على منح درجات علمية مزدوجة معتمدة بالجامعتين، على أن تخضع جميع الإجراءات التنفيذية لهذه الاتفاقية للمراجعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ومجالس إدارة الجامعتين ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

وقع الاتفاقية عن جامعة الملك سلمان الدولية دكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، وعن جامعة ساوث كارولينا دكتور ويليام تيت الرئيس الأكاديمى لجامعة ساوث كارولينا.

وصرح دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى أن الشهور الأخيرة شهدت توقيع عدة اتفاقيات للشراكة بين الجامعات الأهلية المصرية وعدد من الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتميز، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الجلالة وجامعة هيروشيما اليابانية، وأيضا اتفاقية تعاون بين جامعة الجلالة وجامعة أريزونا ستيت الأمريكية، وجار الإعداد لاتفاقية تعاون بين جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية وجامعة العلمين الدولية.

واليوم اتفاقية تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة ساوث كارولينا الأمريكية، وسوف تسهم هذه الشراكات فى تقديم تعليم عالى معاصر يستفيد من خبرات الجامعات الأجنبية ذات التصنيف المتقدم لتأهيل خريجين على مستوى متميز فى تخصصات علمية حديثة يحتاجها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

حضر مراسم التوقيع كل من د كتور محمد حمزة المستشار الثقافى المصرى بواشنطن السابق، دكتور شاهندا محمد الملحق الثقافى المصرى بواشنطن، دكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وممثلى جامعة ساوث كارولينا كل من: د. ج.توماس تشاندلر عميد كلية الصحة العامة بالجامعة، د. ستيفن كاتلر عميد كلية الصيدلة بالجامعة، د. عبد المعز بيومى الأستاذ بجامعة ساوث كارولينا.

جدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة تقدم 56 برنامجًا أكاديميًا فى 17 مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية:(الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، هندسة وعلوم الحاسب، الهندسة، الصناعات التكنولوجية، العلوم، هندسة العمارة، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الألسن واللغات التطبيقية)، ويشمل كل مجال أكاديمى العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التى تواكب متطلبات سوق العمل مثل: الذكاء الاصطناعى، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيات، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجى، كيمياء البترول، الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان.