فيديو.. الطاهرى: الدور الإقليمى لمصر فرض نفسه على كافة محاور قضايا المنطقة

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، أوضح الطاهرى: "المشهد الإقليمى وسرعته وتجاذباته يجعلنا نتحدث على مجموعة من الثوابت والمتغيرات، وكذلك التفاعلات".

وتابع: "أما الثوابت التى أثبتتها الأيام الماضية، أولا أن الدور الإقليمى لمصر فرض نفسه على أرض الواقع، وأن هذا الدور الإقليمى ونحن على مشارف الجمهورية الثانية أصبح له عدد من المميزات، وأنه متفق تماما مع المفهوم المصرى لسياستنا الخارجية منذ اليوم الأول وأثبت صحة وسلامة رؤية القيادة السياسية، فى عملية زيادة الكم الاستراتيجى لمصر خلال السنوات السبع الماضية".

وبين رئيس تحرير مجلة روزاليوسف: "من الثوابت أيضا أن مصر أثبتت أنها الدولة العربية الكبرى، ومن الثوابت أيضا أن العلاقات المصرية الأمريكية هى علاقات استراتيجية لا تتأثر برحيل إدارة أو قدوم إدارة، وهو ما كنا نؤكد عليه دوما".

وأضاف: "تقديرى إن إدارة الرئيس بايدن، منذ اليوم الأول بداخلها عدد من الاتجاهات، هذه الاتجاهات بشكل أو بآخر انعكست على رؤية هذه الإدارة خلال الشهور الماضية تجاه الشرق الأوسط بشكل عام".

وأوضح: "المشهد الآن إنما يعزز صعود اتجاه ما داخل الإدارة الأمريكية حريص على العلاقة الاستراتيجية مع مصر، وتأكدت سلامة هذا الاتجاه داخل البيت الأبيض، من مجريات الأحداث التى جرت فى الأرض المحتلة خلال الأيام الماضية، وما فعلته مصر جعل العالم كله يتحدث عن الشرق الأوسط، وحتمية الدور المصرى".

وأكد الطاهرى: "بالتالى الرئيس بايدن تجاوب على الفور مع هذا الاتجاه، وهذا الاتجاه موجود داخل البنتاجون، وداخل مستشارية الأمن القومى، وكذلك داخل عدد من أعضاء الكونجرس".

وعن اتصال بايدن بالرئيس السيسى مرتين خلال 4 أيام، شدد الطاهرى، على أن هذا له دلالة كبرى، قائلا: "له دلالة كبرى على تصدير هذا الدور المصرى، والحرص على تدعيم العلاقات".

وبين أن تطور الموقف الأمريكى سواء بالتزام بايدن على بالحرص على الأمن المائى لمصر، وكذلك تحريك الملف الحقوقى لما يحدث فى إقليم تيجراى الإثيوبى، يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة قبل الملء الثانى، خاصة أن الولايات المتحدة لديها دراية مؤسسية حول قضية سد النهضة.