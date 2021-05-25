نهال عنبر تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أكدت الفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية فى تصريحات لـ"دوت الخليج " أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز حاليا مستقرة إلى حد ما، وتتحسن حالتها بشكل تدريجى، وأرجو من الجميع الدعاء لها للخروج من الأزمة الصحية التي تعانى منها.

ودعت للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء، مضيفة:" يا رب ترجع لبناتها بالسلامة ويصبر قلبهم على فراق والدهم الفنان سمير غانم ويبرد قلبهم".

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" السبت الماضى على تحسن حالة دلال عبد العزيز، قائلا: "الأمور مستقرة وهناك تحسن فى حالتها الصحية، وندعو لها بالتحسن، ووزيرة الصحة تطمئن عليها بشكل يومى، وتطمئن محبيها على حالتها، وكل الشعب المصرى يدعو لها بالشفاء".

ومازالت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، تخفى عنها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضى عن عمر ناهز 84 عاماً، حرصا على حالتها الصحية وعدم حدوث مضاعفات طبية لها، حيث طلبت الأسرة من إدارة المستشفى التي يتم علاجها فيها، عدم إبلاغها بالخبر بأي صورة.