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وزير التعليم: إعلان جدول الثانوية العامة الأسبوع المقبل.. والامتحانات إلكترونية

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كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الوزارة سوف تعلن منتصف الأسبوع القادم تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين.

 

 

 

وتابع وزير التربية:  الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب وسوف تكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين ولا علاقة لهذا بمشروع تعديل قانون التعليم من قريب أو بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والخلط.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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