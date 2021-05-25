كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الوزارة سوف تعلن منتصف الأسبوع القادم تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين. وتابع وزير التربية: الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب وسوف تكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين ولا علاقة لهذا بمشروع تعديل قانون التعليم من قريب أو بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والخلط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: إعلان جدول الثانوية العامة الأسبوع المقبل.. والامتحانات إلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.