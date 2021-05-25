طارق شوقى: الوزارة اطمئنت على كفاءة 2300 مدرسة مجهزة للجان امتحانات للثانوية

تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن ملاحظة تتعلق بمدة الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة وعدد الأسئلة، قائلا: كما أعلنا سابقا فإن هذا الامتحان يهدف فقط إلى تعريف الطلاب بنوعية الأسئلة ولا يتم تصحيحه وليس له درجات وليس الهدف هو حل كل المسائل في هذا الزمن وإنما نوفر عدد أكبر من الأسئلة لمساعدة الطلاب على التعرف عليها فقط
وقال الوزير عبر صفحته الشخصية: قد اختصرنا الوقت وجمًعنا المواد كى نُقَيٍم الامتحان في أضيق فترة زمنية لاننا نعيش فترة جائحة كورونا ونحاول الموازنة بين ضرورة التجربة والإقلال من التواجد قدر الإمكان، ومن المهم الإشارة إلى أن "مواصفات الامتحان النهائي من حيث عدد الأسئلة والزمن والوزن النسبي للأسئلة مدروسة بعناية شديدة وتراعي درجة صعوبة كل سؤال على حدة وتحسب الزمن المناسب على هذا الاساس" وبالتالي ليس من الدقة استشراف شكل الامتحان النهائي من هذه البروفة.
وأكد الوزير: كما وعدنا فإننا سوف ننشر الأسئلة والاجابات الصحيحة كى نحقق الاستفادة القصوى للطلاب في هذا الامتحان التجريبي، وأتمنى أن يكون الهدف واضحًا وألا نخوض في جدال غير مجدي وغير صحيح وندع الطلاب يستفيدون من هذه التجارب الهامة جدا لهم.
وأوضح الوزير: لقد اطمئنت الوزارة على كفاءة أكثر من ٢٣٠٠ مدرسة حكومية مجهزة لتكون مواقع للجان الرئيسية للامتحانات النهائية وتم الامتحان بها بكفاءة مطلقة.
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