/632489/منتخب-مصر يسحق-سيشل-بنتيجة-12--2-بكأس-الأمم-الإفريقية-فيديو

حقق المنتخب المصري للكرة الشاطئية فوزا هاما على حساب منتخب سيشيل بنتيجة 12 – 2 ضمن منافسات بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية ، ليحقق الفراعنة الفوز في المباراة الأولى خلال اللقاء الثاني للمنتخب في البطولة بعد أن تلقى الخسارة في المواجهة الأولى.

وتلقى المنتخب المصري الهزيمة في المباراة الأولى أمام منتخب موزمبيق بنتيجة 7/5 في إطار مواجهات الجولة الأولى من بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية قبل أن يحقق الفريق الفوز في مواجهة اليوم على حساب سيشيل بنتيجة 12 – 2 والتي اقيمت، الأحد الماضي، فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة أمّم أفريقيا بالسنغال المؤهلة لكأس العالم بروسيا.

منتخب مصر يحقق الفوز الأول في كأس أمم إفريقيا

ويقع المنتخب المصري للكرة الشاطئية بالمجموعة الثانية بجانب منتخبات: المغرب وموزمبيق وسيشيل، على الجانب الأخر تضم المجموعة الأولي 3 منتخبات فقط بعد انسحاب منتخب الكونغو وتتكون من : السنغال وأوغندا وتنزانيا، بعد إنسحاب منتخب الكونغو الديمقراطية.

منتخب مصر للكرة الشاطئية

ويرأس وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بعثة منتخب مصر بالسنغال لكأس الأمم الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في روسيا ، ويتكون الجهاز الفني من : مصطفى لطفي المدير الفني، وعبد الواحد السيد مدير المنتخب، وأحمد أبو سريع المدرب العام وعمر حلمي مدربا وياسر عبد الخالق مدربا لحراس المرمى ومحمود رمضان طبيبا وعباس حسنين أخصائي علاج طبيعي وعمرو سعد إداريا.

وجاءت قائمة لاعبي منتخب مصر كالتالي: محمد فوزي، عبد العزيز صباح، محمود ماهر، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، إسلام أحمد، الحسيني طه، أحمد بالي، أحمد ناصر، هيثم عاطف، حسام باولو، محمد عبد النبي، وعبد الرحمن حسن.