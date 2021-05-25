هند رشا لـ دوت الخليج: نعاني فى كرداسة و«ناهيا» من نقص المياه.. والحكومة لا تتحرك «فيديو»

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تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، موجه إلى المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان، بشأن انقطاع المياه فى قرية ناهيا التابعة لمركز كرادسة بمحافظة الجيزة، وذلك فى الإسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وخلال أيام عيد الفطر المبارك، إضافة إلى أن هناك بعض العزب والقرى تصل إليها المياه لمدة ساعة فقط خلال اليوم.

مشاكل الصرف الصحي بناهيا

وأشارت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن قرية تناهيا تعاني من مشاكل فى الصرف الصحي منذ 12 عام، لافتة إلى عرض الأمر على لجنة الاسكان، والتي استدعت بدورها الجهات التفيذية للوقوف على اسباب المشكلة ومعالجتها، فضلا عن تسليم المشروع فى 30 من يونيو القادم، ولم تتخذ به اي خطوات تنفيذية على أرض الواقع.

حياة كريمة

ولفتت هند رشاد، عضو مجلس النواب، إلى أن مشكلة الصرف الصحي تسببت فى وجود مشاكل آخرى، حيث أتجه الأهالي إلى عمل شبكات صرف صحي عشوائي ،خاصة أن محافظة الجيزة ستدخل ضمن مبادرات حياة كريمة بعد عام ونصف العام، مما يتسبب فى معاناة للأهالي من عدم وجود صرف صحي.

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هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد مواجهات ساخنة بين النواب ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بسبب تاخر الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي، والموافقة النهائية على تعديل قانون سن التقاعد للقوات المسلحة، برفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 سنة.