تخفيض موازنة القومي للشباب تثير الخلافات بالبرلمان.. والتخطيط: لسنا «السبب».. صور

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حذرت وزارة الشباب والرياضة، من توقف بعض المشروعات الهامة التى تخدم الشباب، بسبب قيام وزارة التخطيط بتخفيض الموزانة المقترحة من الوزارة لصالح المجلس القومي الشباب، من مليار و366 مليون جنيه إلى 695 مليون جنيها و376 ألف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موزانة المجلس القومي للشباب، بحضور أشرف صالح، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البيجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، والدكتورة ياسمين عراقي، مدير الإدارة المركزية التخطيطي والمراجعة بالوزارة ومصطفى عبدالحميد مدير الاتصال السياسي.

رئيس الشباب والرياضة يشدد على ضرورة قيام التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية

وشدد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على ضروة قيام وزارة التخطيط، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمساعدة وزارة الشباب للقيام بدورها تجاه مشروعات الشباب.

وقال رئيس اللجنة، محمود حسين:" لن نقبل بتخفيض الموازنة ويجب تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالشباب باعتباره محور أساسي فى منظومة بناء الانسان، لاسيما أن مراكز الشباب أحد أهم عوامل بناء الإنسان المصري".

وشهدت مناقشات البند السادس بموزانة المجلس القومي للشباب، المتعلق بمنشآت مراكز الشباب خلافات حادة فى وجهات النظر بين مسئولي وزارة الشباب والتخطيط.

تخفيض موازنة الشباب والرياضة

و كشف أشرف صالح، المدير التنفيذي لوزارة الشباب، قيام وزارة التخطيط بتخفيض موزانة ذلك البند من 574 مليون و644 الف جنيه إلى 353 مليون 299 ألف جنيه.

وقال أشرف صالح، المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، إن قرار تخفيض ذلك البند سيترتب عليه الاكفتاء باستكمال المكان بالقائمة فقط وعدم تنفيذ الخطة المقترحة من قبل الوزارة، حيث كانت تسعى لتنفيذ 455 مشروع منها، لافتا إلى إنه سيتم تنفيذ 48 مشروع منها فقط.

وأضاف:” لن ننفذ أعمال إنشاء 300 ملعب و81 سور كانت فى الخطة، فضلا عن عدم مد مركز الشباب بالتجهيزات اللازمة من أبسطة وصالات جيم وحدائق أطفال على أن يتم ترحيلها للعام المالي" 2022 – 2023".

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف البيجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، إن الوزارة لن تستطيع عمل مشروعات شبابية جديدة وستكتفى فقط باستكمال المشروعات المتوقفة من خطة العام الماضي نظرًا لعدم توافر الاعتمادات المالية.

فيما انتقدت النائبة ولاء عبدالفتاح، قيام وزارة التخطيط بتصفيرالبند المتعلق بتجيهيزات المنشآت الشبابية، مؤكدة على ضرورة العدول عن ذلك القرار حتي تستطيع الوزارة توفير الأجهزة اللازمة للمنشآت الشبابية.

ووجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، تساؤلًا لمسئول وزارة التخطيط، عن الأسباب التى أدت إلى تقليل موزانة الوزارة من مليار و366 مليون جنيه إلى 695 مليون جنيها و376 ألف، فضلا عن تقليل البند السادس المتعلق بمنشآت مراكز الشباب.

وعقب مصطفى عبدالمعين، مسئول الشباب بوزارة التخطيط، بأنه قام بتحديد موزانة البند السادس وفقا لما تم إنفاقه العام الماضي من حيث تم تخصيص ما يقرب من 700 مليون، لمنشآت مراكز الشباب، ولم تقوم الوزارة بصرف 300 مليون جنيه منهم فقط.

وأضاف:” رغم اعتماد الـ 700 مليون فى الشهر الأول لموازنة العام الماضي إلا أن أول مبلغ قامت وزارة الشباب بسحبه من الـ 700 مليون بلغ 200 مليون تم فى شهر نوفمبر".

وتابع:" لم تتقدم وزارة الشباب بخطة واضحة للصرف وتساءل كيف أرفع الموزانة وما قامت الوزارة بإنفاقه العام الماضي لم يتخطي 50% من المخصص".

وعقب أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب، علي حديث مسئول وزارة التخطيط قائلا:" ذلك الكلام حق يراد به باطل خاصة ان الوزارة وجدت تعقيدات ادارية في عملية الصرف لم تشهدها من قبل وذلك بسبب التحول الي التعامل بالنظام الالكتروني بدلا من الورقي ".

وتابع :" كنا نصرف المبالغ المالية ببنود معينة ولكننا مفوجئنا ان البنود اصبحت ٢٨٠ بند مما جعل امر الصرف مشكلة كبيرة ..واصبحنا نعمل فهرس للبنود ".

وبدوره شدد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، علي مسئولي وزارتي التخطيط والشباب بفض الاشتباك القائم بينهما، حتي لا يؤثر ذلك علي الاعتمادات المالية المخصصة لتلك الوزارة الحيوية.