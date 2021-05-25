احتفالاً باليوم الإفريقي.. حزب الشعب الجمهوري: القيادة السياسة أعادت مصر لمكانتها في القارة

/632493/احتفالا-باليوم-الإفريقي-حزب-الشعب-الجمهوري-القيادة-السياسة-أعادت-مصر-لمكانتها-في-القارة

أعرب حزب الشعب الجمهوري عن فخره بما اتخذته القيادة السياسية من خطوات أعادت لمصر مكانتها في إفريقيا والمنطقة، بعد سنوات من العزلة الإفريقية، التي انتهت بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم.

يأتي ذلك تزامناً مع احتفال القارة باليوم الإفريقي، والذي يوافق 25 مايو من كل عام، وتحتفل فيه أفريقيا بتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 في هذا اليوم.

حزب الشعب الجمهوري ويوم أفريقيا

وقال الحزب في بيانه إن مصر ستظل قلب أفريقيا ومصدر تنميتها وتطوير قدراتها، وتجلى ذلك عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي، فبدأت مصر في تدشين عدد من المبادرات وبروتوكولات التعاون، التي من شأنها دعم دول القارة في عدد من المجالات، وعلى رأسها الصحة والتعليم والتحول الرقمي.

وأكد الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، غير كثيراً من علاقة مصر بدول القارة، وأنهى قطيعة كانت قائمة بين المحروسة وعدد من الدول، وهذا ما أعاد لمصر مكانتها وقيمتها بالمنطقة.