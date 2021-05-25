/632494/سلاح-الأهلي-لـ-فك-دفاعات-نهضة-بركان-في-السوبر-الإفريقي
ركز بيتسو موسيماني ، المدير الفني للفريق الأول لفريق الأهلي بالإضافة للجهاز الفني للقلعة الحمراء ، على تدريبات الكرة خلال المران الثاني الذي يخوضه الفريق في قطر استعدادًا لمباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب السد.
وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمحاضرة نظرية لبيتسو موسيماني مع اللاعبين، قبل البدء في التدريبات البدنية تحت إشراف رنجواجا مخطط الأحمال، وبعدها قام الجهاز الفني بإجراء تقسيمة بالكرة بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.
تكتيك موسيماني لعبور نهضة بركان
وواصل أيمن أشرف، ظهير ايسر النادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران المارد الأحمر اليوم، وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم خلال مباراة بطل جنوب إفريقيا، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي
ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي على كأس السوبر الإفريقي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد «ملعب السد»، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر حصد البطولة السابعة من السوبر الإفريقي.
قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي
وشملت قائمة الأهلي استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان 27 لاعب وهي كالتالي:
محمد الشناوي و علي لطفي و حمزه علاء و ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.
تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان بالسوبر الإفريقي
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.
خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.
خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «سلاح» الأهلي لـ «فك» دفاعات نهضة بركان في السوبر الإفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.