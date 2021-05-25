/632494/سلاح-الأهلي-لـ-فك-دفاعات-نهضة-بركان-في-السوبر-الإفريقي

ركز بيتسو موسيماني ، المدير الفني للفريق الأول لفريق الأهلي بالإضافة للجهاز الفني للقلعة الحمراء ، على تدريبات الكرة خلال المران الثاني الذي يخوضه الفريق في قطر استعدادًا لمباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب السد.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمحاضرة نظرية لبيتسو موسيماني مع اللاعبين، قبل البدء في التدريبات البدنية تحت إشراف رنجواجا مخطط الأحمال، وبعدها قام الجهاز الفني بإجراء تقسيمة بالكرة بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

تكتيك موسيماني لعبور نهضة بركان

وواصل أيمن أشرف، ظهير ايسر النادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران المارد الأحمر اليوم، وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم خلال مباراة بطل جنوب إفريقيا، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي على كأس السوبر الإفريقي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد «ملعب السد»، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر حصد البطولة السابعة من السوبر الإفريقي.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي

وشملت قائمة الأهلي استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان 27 لاعب وهي كالتالي:

محمد الشناوي و علي لطفي و حمزه علاء و ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.