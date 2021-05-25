/632495/إقتصادية-النواب-تناقش-موازنة-جهاز-حماية-المنافسة-ومنع-الممارسات-الاحتكارية-صور

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير كل من: أولا: مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

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