رمانة ميزان المنطقة.. نواب البرلمان يشيدون لـ دوت الخليج بدور الدولة المصرية في حل القضية الفلسطينية

/632496/رمانة-ميزان-المنطقة-نواب-البرلمان-يشيدون-لـ-تحيا-مصر-بدور-الدولة-المصرية-في-حل-القضية-الفلسطينية

تُولي الدولة المصرية القضية الفلسطينية هتماما كبير وخاصة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد فهي تحظى بحرص واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وجموع المصريين، ولعل ما شهدناه الأيام الماضية من تدخل مصري حاسم لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في غزة، فضلا عن تخصيص مبادرة بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، خير شاهد على صحة هذا الكلام.

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