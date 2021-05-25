على ملعب الأهلي.. طلائع الجيش «يُعمق» جراح وادي دجلة في الدوري الممتاز

/632498/على-ملعب-الأهلي-طلائع-الجيش-يعمق-جراح-وادي-دجلة-في-الدوري-الممتاز

حقق طلائع الجيش فوزا هاما على وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي we السلام ، ضمن مواجهات الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، ليعود الفريق للإنتصارات من جديد بعد الخسارة في المواجهة السابقة أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف وحيد.

ورفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 30 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز في مواجهة اليوم ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرون ، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 13 بالمركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

طلائع الجيش يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف

وسجل أحمد سمير هدف اللقاء الوحيد بعد تسديدة ناجحة من علامة الجزاء عن طريق أحمد سمير على يمين محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، قبل أن تعود لسمير مرة أخرى ويسجلها في شباك الفريق.

تشكيل وادي دجلة أمام طلائع الجيش بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف خط الدفاع: اسحاقوا يعقوبو، خالد رضا، محمد جمال، بسام وليد خط الوسط: أحمد سعيد، حسام عرفات، محمد رضا خط الهجوم: جورجينيو، أحمد عاطف، كريم الدبيس.

تشكيل طلائع الجيش أمام وادي دجلة في الدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف، علي الفيل – أحمد علاء الدين – حسن مجدي.

خط الوسط: مهند لاشين – عمرو السيسي -إسلام محارب – أحمد سمير – إبراهميا كونيه.

خط الهجوم: عمرو جمال.