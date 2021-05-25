جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث أوجه التعاون ومناقشة عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.
واطلع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصرى على استديوهات البرامج وصالة التحرير بقناة الإخبارية، إضافة إلى غرفة التحكم المركزية واستوديو البرامج بالتلفزيون السعودى، كما اطلع على تفاصيل الأعمال والتجهيزات وأحدث التقنيات الفنية المستخدمة.
كما زار جبر برج التلفزيون السعودى واستمع إلى إيجاز عن تاريخ المبنى وأقسامه، معربا عن إعجابه بما اطلع عليه من إستديوهات وتجهيزات فنية خلال زيارته لهيئة الإذاعة والتلفزيون، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الإعلامى بين المملكة وجمهورية مصر العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرم جبر يلتقى الرئيس التنفيذى لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.