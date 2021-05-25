كرم جبر يلتقى الرئيس التنفيذى لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس التنفيذى لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية محمد بن فهد الحارثى، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية كرم جبر.





جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث أوجه التعاون ومناقشة عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.

واطلع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصرى على استديوهات البرامج وصالة التحرير بقناة الإخبارية، إضافة إلى غرفة التحكم المركزية واستوديو البرامج بالتلفزيون السعودى، كما اطلع على تفاصيل الأعمال والتجهيزات وأحدث التقنيات الفنية المستخدمة.

كما زار جبر برج التلفزيون السعودى واستمع إلى إيجاز عن تاريخ المبنى وأقسامه، معربا عن إعجابه بما اطلع عليه من إستديوهات وتجهيزات فنية خلال زيارته لهيئة الإذاعة والتلفزيون، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الإعلامى بين المملكة وجمهورية مصر العربية.