فيديو.. الطاهرى: قطر أصبحت تتعامل ببراجماتية واضحة وتدرك الأطراف المؤثرة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن التفاهمات فى العلاقات المصرية القطرية أدت إلى المبادرة الطيبة بدعوة الرئيس السيسى لزيادة الدوحة، مشيرا إلى أن قطر بهذه الدعوة أعطت رسالة مباشرة أنها ماضية فى تغيير سلوكها فى القادم.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، أوضح الطاهرى: "مصر هى الدولة العربية والشقيقة الكبرى للعرب، فكان الموقف المصرى سليما منذ البداية مرحبا بأى عمل من شأنه دعم العلاقات العربية العربية، ودفعها إلى الأمام، لأن دى مسؤوليات مصر".

وتابع: "محددات العلاقات بين مصر وقطر هى التفاهمات المتناولة، فبعد تفاهمات قمة العلا، جرت عدة اجتماعات فى الكويت، وحدث تباحث ونقاش حر لحل الخلافات، وهذا فى حد ذاته أمر جيد".

وبين الطاهرى: "ثم نأتى بعد ذلك مع بداية شهر رمضان، تلقى الرئيس السيسى اتصالا بروتوكوليا من الأمير تميم، للتهنئة، فكان يجب التوقف عنده لأنه كان بروتوكول منقطع".

وعن تلقى الرئيس السيسى دعوة رسمية لزيارة قطر، أوضح الطاهرى: "هذا بادرة طيبة"، مشيرا إلى أن قطر أصبحت تتعامل ببراجماتية سياسية واضحة، حيث تدرك الآن الأطراف المؤثرة، وتريد صياغة إقليمية جديدة تحافظ على مصالحها.

وتابع: "قطر أعطت رسالة مباشرة بأنها ماضية نحو تغيير ما فى سلوكها الإقليمى، كما أن المنتدى الاستخبارى العربى كان له دور مهم جدا فى إعادة صياغة العلاقات العربية العربية، لضبط منظومة الأمن الإقليمى من جهة، ومن جهة أخرى انعكس ذلك على العلاقات العربية العربية".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفى رئيس جهاز أمن الدولة القطرى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية القطرى نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، والتى تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.