عاجل.. تفاصيل أول زيارة لوزير الخارجية الأمريكى للقاهرة 

جدة - نرمين السيد - وأشارت المصادر إلى أنه بداية من وصول بلينكن صباح الغد الأربعاء إلى القاهرة، سيذهب إلى قصر الاتحادية للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتابع: "ثم سيذهب إلى قصر التحرير لعقد مشاورات مع نظيره المصرى سامح شكرى، وسيلقى فور اللقاء كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام، وفى آخر محطاته فى الزيارة سيذهب إلى مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة للقاء العاملين بها، ليغادر بعدها القاهرة متوجها إلى عمان عاصمة الأردن".
ومن المتوقع أيضا أن يكون المحور الأساسى للزيارة، هو مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، خاصة بعد نجاح الوساطة المصرية فى وقف إطلاق النار، وبالطبع سيكون هناك بعض المباحثات، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والتعاون الثنائى بين البلدين.
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