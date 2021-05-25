فريقا التحقيق المصرى والروسى يجتمعان بشأن سقوط الطائرة الروسية عام 2015

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم الثلاثاء، الفريق المختص بالتحقيق فى واقعة سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام 2015 بمكتب النائب العام نظيره الروسى بمقر مبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.





جاء اجتماعهما الذى انعقد لنحو 5 ساعات متواصلة فى إطار التعاون القضائى الدولى بين البلدين، لبحث وتبادل المعلومات التى أسفرت عنها تحقيقات كل جانب فى الواقعة، واتفقا على استمرار التعاون القضائى بينهما سعيًا للوصول لحقيقة ما حدث بالواقعة. وكان المستشار النائب العام، قد التقى الفريق الروسى فى مستهل ونهاية الاجتماع، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون القضائى المعهود بين البلدين وتبادل ما تسفر عنه التحقيقات من معلومات، وبحث جميع الأطروحات المتصورة بتجرد وحيادية، وتحقيقها دون تبنى رأى بعينه وذلك وصولًا لحقيقة ملابسات الحادث.

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