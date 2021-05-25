جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، التسلسل الزمنة للإنجاز الكبير الذى طال منطقة الزرايب بـ15 مايو. وتستمر تحركات الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. ملحمة تحويل «الزرايب» إلى «زهور مايو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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