نقابة المهن التمثيلية تشكر الشركة المتحدة لتكفلها بعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقى

توجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقى في ازمته الصحية. وقال نقابة المهن التمثيلية في بيان " تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقى في ازمته الصحية".

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