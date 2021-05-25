فريقا التحقيق المصري والروسي يجتمعان بشأن التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام ٢٠١٥

استقبل اليوم الثلاثاء الفريق المختص بالتحقيق في واقعة سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام ٢٠١٥ - بمكتب النائب العام- نظيره الروسي بمقر مبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة؛ وجاء اجتماعهما - الذي انعقد لنحو خمس ساعات متواصلة- في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين لبحث وتبادل المعلومات التي أسفرت عنها تحقيقات كل جانب في الواقعة، حيث اتفقا في نهاية اجتماعهما على استمرار التعاون القضائي بينهما سعيًا للوصول لحقيقة ما حدث بالواقعة.
كان "السيد المستشار النائب العام" قد التقى الفريق الروسي في مستهل ونهاية الاجتماع، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون القضائي المعهود بين البلدين وتبادل ما تسفر عنه التحقيقات من معلومات، وبحث كافة الأطروحات المتصورة بتجرد وحيادية، وتحقيقها دون تبني رأي بعينه؛ وذلك وصولًا لحقيقة ملابسات الحادث
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