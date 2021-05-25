/632499/اللجنة-الدينية-تناقش-الموزانة-العامة-وخطة-التنمية-للمستشفيات-التعليمية-صور

تنظر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب على جمعة،مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2021:  فيما يخص المستشفيات التعليمية قطاع الصحة.  مستشفى الحسين الجامعي.  مستشفى جامعة الازهر – مدينة نصر.  مستشفى باب الشعرية.

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