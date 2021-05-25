/632504/لم-يطلب-الحضور-القصة-الكاملة-لأزمة-تواجد-وائل-جمعة-مع-بعثة-الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام نهضة بركان في مباراة حسم السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبلة على ملعب جاسم بن حمد في ملعب نادي السد القطري، ومع تواجد وائل جمعة مدافع الفريق الأحمر في قطر كونه أحد فرق التحليل بقنوات بي ان سبورت.

وعلم دوت الخليج أن وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لم يتواصل مع الجهاز الإداري للنادي الأهلي بشأن الحضور لبعثة القلعة الحمراء من أجل مصافحتهم ومساندة اللاعبين قبل مباراة نهضة بركان والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة على ملعب جاسم بن حمد.

وائل جمعة لم يتواصل مع الأهلي

ورفض وائل جمعة طلب الحضور لبعثة النادي الأهلي في قطر بسبب علمه بمنع إجراءت الفقاعة الطبية حدوث ذلك الأمر، وهو نفس الأمر الذي حدث مع البعثة أثناء تواجدهم في قطر من أجل خوض مباريات كأس العالم للأندية والتي حقق فيها المارد الأحمر برونزية البطولة.

وائل جمعة ممنوع من زيارة بعثة الأهلي

وتواصل وائل جمعة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من أجل الإطمئنان على البعثة وتحفيز اللاعبين قبل مواجهة نهضة بركان مع كامل الإلتزام بالإجراءت الطبية المتبعة في البطولة والتي تندرج تحت بند الفقاعة الطبية ، ولكن لم يتواصل مع مدير الكرة بشأن الحضور للبعثة.

وتمنى وائل جمعة المدافع الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التوفيق في مباراة نهضة بركان في إطار منافسات السوبر الإفريقي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا