"مصر .. إفريقيا " صالون "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في اليوم الإفريقي" «صور»

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يحتفي الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء الثلاثاء المقبل، بـ"يوم إفريقيا"، في سياق اهتمام الدولة المصرية وانفتاحها على عمقها الإفريقي كملف أساسي في السياسة الخارجية لمصر، باعتباره امتداد للدور التاريخي الذي لعبته القاهرة في دعم حركات التحرر من الاستعمار بالقارة السمراء.

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