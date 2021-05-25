/632506/المتحدة-للخدمات-الإعلامية-تتكفل-بعلاج-الفنان-شريف-دسوقي

وجهت نقابة المهن التمثيلية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد تكفلها بعلاج الفنان شريف دسوقي، بعدما تم بتر قدمه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الرسالة التي وجهتها نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد رد فعلها تجاه الفنان شريف دسوقي.

نقابة المهن التمثيلية تتوجه بالشكر للمتحدة

جاء في بيان من نقابة المهن التمثيلية: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية".

وكان الفنان شريف دسوقي خضع لعملية بتر قدم سكري مساء أمس الاثنين، الأمر الذي افزع العديد من نجوم الوسط الفني وجمهوره العريق، الذي بات يدعو له بالشفاء العاجل.

الوسط الفني يدعم الفنان شريف دسوقي في أزمته

دعم العديد من نجوم الوسط الفني، الفنان شريف دسوقي، على رأسهم عصابة مسلسل بـ 100 وش، وغيرهم العديد من الفنانين الذين حرصوا على مؤازرته في محنته التي تعرض لها مؤخرًا، بعدما أصيب في لوكيشن تصوير أحد أفلامه.

كانت قدكشفت عن تفاصيل الواقعة الفنانة المصرية، بدرية طلبة، التي أكدت أن زميلها شريف دسوقي، تم بتر قدمه بعد إجراء جراحة مساء الاثنين، معتبرة أن أصعب أمر في الحياه أن يفيق الإنسان من ألم المخدر ليجد جزءًا من ساقه تم بتره، معلنة أن الفنان شريف دسوقي الذي اشتهر من خلال شخصية "سبعبع" في مسلسل "100 وش"، تعرض لهذه التجربة.