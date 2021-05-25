/632507/رشا-أبو-شقرة-احتفال-تنسيقية-شباب-الأحزاب-بيوم-إفريقيا-يؤكد-اهتمام-الدولة-بالقارة-السمراء

تقدمت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس النواب، بالشكر لكيان تنسيقية الشباب بسبب الإحتفال بـ"يوم إفريقيا"، منوهة إلى أن هذا الأمر يأتي في سياق التوجه والإهتمام المصري نحو القارة الافريقية مرة أخرى بعد انقطاع دام لسنوات.

إهتمام الدولة المصرية بالقارة السمراء

يأتي ذلك خلال الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الثلاثاء بـ"يوم إفريقيا" مضيفة إلى تطور العلاقات المصرية الأفريقية مرة أخرى وعودة مصر للريادة كما كانت، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يولي هذا الملف إهتمام خاص، حيث يقوم بحضور العديد من المؤتمرات والزيارات للعديد من الدول الأفريقية من أجل تدعيمم العلاقات وتبادل الرؤى والأفكار المتبادلة.

وأشارت أبو شقرة إلى الزخم والتنوع الأثني والعرقي الذي تتسم به القارة الأفريقية حيث تتضم القارة عدد متنوع من العرقيات، الثقافات واللغات، لافتة اللنظر إلى إقليم بني شنقول والتي تتبع دولة السودان تاريخيا، وطالبت الإنضمام لها ولكن قوبل الأمر بالرفض من الدولة الأثيوبية،