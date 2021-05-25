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اقتراحات النواب تناقش 27 اقتراح برغبة مقدم من النواب«صور»

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تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب ،لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوي وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب:

الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إحلال وتجديد أعمدة إنارة المنازل واستبدال ورفع كفاءة محولات الكهرباء بقرى ونجوع مركز أخميم – محافظة سوهاج.

- الاقتراح برغبة المقدم من  النائب هشام حسين، بشأن استثمار واستغلال أراضي الضغط العالي بمنطقة حدائق الاهرام بمحافظة الجيزة وتحويله من هوائي إلى أرضى لعمل مشروعات تنموية على غرار شارع 306.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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