الرئيس السيسى يطمئن على الفنان شريف الدسوقى ويوجه بالمتابعة المستمرة لحالته

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته، حيث خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التكفل بعد اهتمام سيادته برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقى فى أزمته الصحية، وهو القرار الذى لاقى ترحيبا كبيرا من نقابة المهن التمثيلية التى أصدر رئيسها الفنان أشرف ذكى بيانا توجه خلالها بالشكر للشركة.

وقال بيان النقابة "تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقى فى أزمته الصحية".

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