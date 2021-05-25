تخفيض موازنة القومى للشباب تثير الخلافات بالبرلمان .. والتخطيط: لسنا السبب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موزانة المجلس القومى للشباب، بحضور أشرف صالح المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البيجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية،والدكتورة ياسمين عراقى مدير الادارة المركزية التخطيطى والمراجعة بالوزارة ومصطفى عبدالحميد مدير الاتصال السياسى.

وشدد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على ضروة قيام وزارة التخطيط، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمساعدة وزارة الشباب للقيام بدورها تجاه مشروعات الشباب.

وقال رئيس اللجنة : "لن نقبل بتخفيض الموازنة .. يجب تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب باعتباره محور أساسى فى منظومة بناء الإنسان لاسيما أن مراكز الشباب أحد أهم عوامل بناء الإنسان المصرى".



وشهدت مناقشات البند السادس بموزانة المجلس القومى للشباب، المتعلق بمنشآت مراكز الشباب خلافات حادة فى وجهات النظر بين مسؤوليى وزارة الشباب والتخطيط.

وكشف أشرف صالح المدير التنفيذى لوزارة الشباب، قيام وزارة التخطيط بتخفيض موزانة ذلك البند من 574 مليون و644 ألف جنيه إلى 353 مليون 299 ألف جنيه، وقال إن قرار تخفيض ذلك البند سيترتب عليه الاكتفاء باستكمال الأماكن القائمة فقط وعدم تنفيذ الخطة المقترحة من قبل الوزارة حيث كانت تسعى لتنفيذ 455 مشروع منها، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ 48 مشروعًا منها فقط.



وذكر لن ننفذ أعمال إنشاء 300 ملعب و81 سور كانت فى الخطة فضلًا عن عدم مد مركز الشباب بالتجهيزات اللازمة من أبسطة وصالات جيم وحدائق أطفال على أن يتم ترحيلها للعام المالى" 2022 – 2023".

من جانبه، أكد الدكتور أشرف البيجرمى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أن الوزارة لن تستطيع تنفيذ مشروعات شبابية جديدة وستكتفى فقط باستكمال المشروعات المتوقفة من خطة العام الماضى نظرًا لعدم توافر الاعتمادات المالية.



وانتقدت النائبة ولاء عبدالفتاح، قيام وزارة التخطيط بتصفير البند المتعلق بتجهيزات المنشآت الشبابية، مؤكدة على ضروة العدول عن ذلك القرار حتى تستطيع الوزارة توفير الأجهزة اللازمة للمنشآت الشبابية.

ووجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، تساؤلا لمسؤولى التخطيط، عن الأسباب التى أدت إلى تقليل موزانة الوزارة من مليار و366 مليون جنيه إلى 695 مليون جنيها و376 ألف، فضلًا عن تقليل البند السادس المتعلق بالمنشآت.

وعقب مصطفى عبدالمعين، مسؤول الشباب بوزارة التخطيط، بأنه قام بتحيد موزانة البند السادس وفقا لما تم إنفاقه العام الماضى حيث تم تخصيص ما يقرب من 700 مليون، لمنشآت مراكز الشباب، ولم تقوم الوزارة بصرف 300 مليون جنيه منهم فقط.



وأضاف أنه بالرغم من اعتماد الـ 700 مليون فى الشهر الأول لموازنة العام الماض إلا أن أول مبلغ قامت وزارة الشباب بسحبه من الـ 700 مليون وصل لـ 200 مليون فى شهر نوفمبر.

وتابع: "لم تتقدم وزارة الشباب بخطة واضحة للصرف وتساءل كيف أرفع الموزانة وما قامت الوزارة بإنفاقه العام الماضى لم يتخطى 50% من المخصص".

وعقب أشرف صالح المدير التنفيذى لوزارة الشباب، على حديث مسؤولى وزارة التخطيط قائلا :" ذلك الكلام حق يراد به باطل خصوصًا أن الوزارة وجدت تعقيدات إدارية فى عملية الصرف لم تشهدها من قبل وذلك بسبب التحول إلى التعامل بالنظام الإلكترونى بدلا من الورقى".

وأشار إلى أننا كنا نصرف المبالغ المالية ببنود معينة ولكننا فوجئنا أن البنود أصبحت 280 بندًا مما جعل أمر الصرف مشكلة كبيرة، وأصبحنا نعد فهرسًا للبنود.