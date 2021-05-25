شوقى: امتحانات الثانوية النهائية ستعقد فى لجان مجهزة بالمدارس الحكومية فقط

وقال شوقى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم، إنه لا علاقة بأى مشكلة تعرض لها الطلاب فى المدارس الخاصة أو بالمنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائى، ولا يجب إسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية.
وأضاف أنه تم اختبار الشبكات بالامتحان التجريبى الأول، وتم استخدام السحابة فى الامتحان الثانى كى يستفيد الطلاب فى المدارس غير المجهزة بالأسئلة على الرغم من أن الامتحانات لن تعقد فى هذه المدارس فى الامتحان النهائى.
وأوضح أنه لن يسمح باستخدام الشبكات لأسباب تأمينية وفنية وسيكون الامتحان فى مدارس تم اختبارها بعناية شديدة، وبالتالى دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط ولا ننشغل بالتقنيات.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم منتصف الأسبوع القادم، الإعلان عن تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله، بما فى ذلك القرار النهائى المرتبط بالتحسين.
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