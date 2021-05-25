وزارة الطيران تبدأ تطعيم العاملين بالمطارات المصرية بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - بدأت الشركة المصرية للمطارات، اليوم الثلاثاء، إعطاء العاملين بالمطارات التابعة لها، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن نتاج التعاون الفعال بين وزارتى الطيران المدنى والصحة، لتلقى العاملين بجميع العاملين بالسياحة والمطارات المصرية لقاح الفيروس.





وأكدت الشركة المصرية للمطارات، أن حماية العاملين وأسرهم والركاب القادمين والمغادرين الأراضى المصرية، هى الأولوية الأولى التى تحرص عليها الدولة من أجل الحفاظ على سلامة كل العاملين بالدولة وأسرهم أيضا، فضلًا عن حرصها الشديد على إعطاء اللقاح لكل العاملين بعد توفيره خاصة بالتزامن مع مؤشرات التعافى التى بدأت بعض المطارات المصرية السياحية تشهدها فى الحركة الوافدة إليها. يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران بدأت أيضا، قبل عدة أيام تطعيم أفراد الركب الطائر والعاملين بالصفوف الأمامية الذين يتعاملون مع الركاب بصفة يومية بالشركة ومكاتبها بالمطارات، التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامتهم وسلامة الركاب على حد سواء.

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