وزير الإسكان يبحث مع نواب التنسيقية عددا من قضايا المواطنين المهمة

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء عددا من القضايا المهمة التى تمس المواطنين، و نقل نواب التنسيقية عددا من الاستفسارات حول العديد من القضايا التى كانت ولا زالت محور اهتمام الشارع المصرى.

وعرض الوزير رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة، كما اتفق مع النواب على عقد لقاءات دورية لضمان التواصل الدائم و المستمر لحل كافة مشاكل المواطنين.

حضر اللقاء من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائب عمرو درويش، والنائب محمود بدر، والنائب طارق الخولى، والنائب محمد عبد العزيز ، والنائب خالد بدوى، والنائبة نشوى الشريف، والنائبة رشا كليب، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة إيمان الألفى، والنائب علاء عصام، والنائب محمد اسماعيل، والنائب أحمد رمزى، والنائبة منال هلال، والنائبة رحاب عبدالغنى، والنائب أحمد زيدان، والنائب أحمد مقلد، والنائب نادر مصطفى.