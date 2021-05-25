الرئيس السيسى يتابع الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى 

أفادت فضائية “المحور”، مساء الثلاثاء، في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطمئن على حالة الفنان شريف دسوقي. .
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشركة المُتحدة إلى ضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه.
يشار إلى أن الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تتكفل بمصاريف علاج الفنان شريف دسوقي بعدما خضع لعملية جراحية أمس الاثنين، نتج عنها بتر ساقه.
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