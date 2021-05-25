الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركة المُتحدة إلى ضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه، خصوصًا أن الفنان ليس عضوًا بنقابة المهن التمثيلية.

يشار إلى أن الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تتكفل بمصاريف علاج الفنان شريف دسوقي بعدما خضع لعملية جراحية أمس الاثنين، نتج عنها بتر ساقه.