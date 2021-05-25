نقابة المهن التمثيلية تشكر الرئيس السيسي علي اهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانا نيابة عن جموع الممثلين، وجهته خلاله الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهاته برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي تقديرا لدوره الفني، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام ورعاية الرئيس بالشعب المصري .

نقابة المهن التمثيلية

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