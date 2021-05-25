/632501/لجنة-الإدارة-المحلية-بالبرلمان-تتابع-توصياتها-بشأن-شاطئ-النخيلصور

تتابع لجنة الادارة المحلية،برئاسة النائب أحمد السجيني، توصيات اللجنة بشأن الاسباب التي أدت إلى غرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل حي العجمي لمحافظة الاسكندرية، والاجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من الحكومة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تتابع توصياتها بشأن شاطئ النخيل«صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.