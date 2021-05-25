صناعة النواب تناقش موازنة الثروة المعدني والهيئة العامة لسلامة الغذاء«صور»

/632502/صناعة-النواب-تناقش-موازنة-الثروة-المعدني-والهيئة-العامة-لسلامة-الغذاءصور

ناقشت لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود،مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020 /2021 بشأن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية،والهيئة القومية لسلامة الغذاء .

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