النواب يناقش موزانة الهيئات التابعة لوزارة الصحة«صور»

/632503/النواب-يناقش-موزانة-الهيئات-التابعة-لوزارة-الصحةصور

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم ، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص:  هيئة الشراء الموحد والامداد والتموين الطبي.  هيئة الدواء المصرية.  الهيئة المصرية للتدريب الالزامي.  هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

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