/632510/الزمالك-يكشف-موقف-محمود-علاء-من-مباراة-الإسماعيلي-القادمة

كشف نادي الزمالك عن موقف محمود علاء مدافع الفريق الأول للمشاركة في المباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز وكذلك مواجهة الإسماعيلي القادمة في إطار مواجهات كأس مصر بعد ان حقق الفريق الأبيض فوزا هاما على حساب المصري في إطار مواجهات الجولة الرابعة.

واكد الموقع الرسمي للنادي الأبيض إقتراب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التعافي من الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها في مباراة إنبي السابقة بالجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يواجه الإسماعيلي في مواجهة نارية

وذكر الجهاز الطبي للفارس الأبيض أن اللاعب يؤدي برنامجا تأهيليا في القاهرة، حيث يتابع الجهاز الطبي حالة اللاعب التي تحسنت بالتئام المزق في العضلة الضامة ليكون قريبا من العودة مرة أخرى .

ومن المقرر أن تحدد استجابة مدافع الزمالك للبرنامج التأهيلي مدى إمكانية لحاق محمود علاءبالفريق في مباراة الجونة، حيث سيسافر اللاعب في حالة تعافيه من الإصابة لينضم لمعسكر الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مواجهة هامة أمام الإسماعيلي يوم الخميس المقبل بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر قبل مواجهة الجونة في إطار مواجهات الجولة الخامسة و العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تحقيق فوزا صعبا على المصري بثلاثية مقابل هدفيين.

تشكيل الزمالك أمام المصري

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

دكة بدلاء الزمالك أمام المصري

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري : جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي

تشكيل المصري أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى - احمد دعدور

خط الدفاع: حسن علي – احمد شوشة – فريد شوقي – كريم العراقي

خط الوسط : سعيدو – ايزي ايميكا- أحمد رفعت – اسلام صلاح – محمد عنتر

خط الهجوم : كازادي كاسونجو