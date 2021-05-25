أستاذ جولوجيا بصالون «التنسيقية»: أفريقيا قارة غنية وشعوبها فقيرة.. والزيادة السكانية سبب المشاكل «صور»

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تحدث أستاذ الجولوجيا والمياه، بجامعة القاهرة، عباس شراقي، فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنعقد الآن بعنوان «مصر أفريقيا»، والذى يأتى فى سياق اهتمام الدولة المصرية وانفتاحها على عمقها الإفريقي.

أستاذ جولوجيا بصالون التنسيقية: القارة الأفريقية مواردها غنية وشعوبها فقيرة

وقال أستاذ الجولوجيا والمياه، عباس شراقي، خلال حديثه بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" القارة الإفريقية مواردها غنية وشعوبها فقيرة، ويجب العلم أنه بالرغم من اتساع المساحة الزراعية إلا أننا لا ندخل في سياق "القارة الزراعية"، فنحن لدينا 25% من الأراضى الصالحة للزراعة فى العالم، لكن ننتج 10 % فقط من الغذاء.

وتابع أستاذ الجولوجيا والمياه، عباس شراقي، قائلًا:" الدولة الإفريقية بالرغم من ذلك تعتمد على الغذاء المستورد من الخارج، بالرغم من ضخامة الثروة الحيوانية، فلو جئنا مثلًا للموارد الأخرى، مثل الموارد المعدنية، سنجد أن الثلث موجود فى أفريقيا، ولكننا لا نملك أجهزة الكشف ومعرفة ما تحت السطح.

أستاذ الجولوجيا: لو لدينا التكنولوجيا الحديثة سنجد كنوز تحت الأرض

وأضاف أستاذ الجولوجيا والمياه، عباس شراقي، قائلًا:" لو لدينا هذه الإمكانات، سنجد كنوز تحت الأرض، فنحن لدينا 50 % من المنتجات المعدنية، و50% من الذهب فى القارة الإفريقية.

واستكمل حديثه:" الدائرة الاستوائية كلها عندنا فالحرارة تحرمنا من كمية كبيرة من المياه، وهذه الكمية لو كانت موزعة توزيع متجانس كانت تكفى عدد الدول.

وتابع:" المشاكل ليست مشاكل مياه فقط فى القارة الإفريقية، بل على مستوى العالم نسبة المياه العذبة محدودة، فالأنهار تشكل 1 من 10000 على مستوى العالم.

واستطرد:" الشح المائي معناه أن المياه تقل لكن الحقيقي أن الزيادة السكانية تزيد، فكل مدينة جديدة تكون فى حاجة للمياه، لو كانت ضغط الطلب على المياه بتزيد، وهى متوفرة ولكن المشكلة أن توزيعها غير متجانس، تلت الكمية فى دولة واحدة وهى «الكونغو» وهى يتدفق فيها مياه بمقدار 1300 مليار متر مربع مياه، ويصب معظمهم فى المحيط دون استخدامه، نهر النيل هو الوحيد الذى لا يصب فى المحيط.