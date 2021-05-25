/632512/الرئيس-السيسي-يتابع-بنفسه-الحالة-الصحية-للفنان-شريف-دسوقي

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركة المُتحدة إلى ضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه، خصوصًا أن الفنان ليس عضوًا بنقابة المهن التمثيلية.

الرئيس السيسي وشريف دسوقي

يشار إلى أن الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تتكفل بمصاريف علاج الفنان شريف دسوقي بعدما خضع لعملية جراحية أمس الاثنين، نتج عنها بتر ساقه.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية، جاء ذلك في بيان للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وكان اسم الفنان شريف دسوقي قد تصدر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، بعد إعلان الفنانة بدرية طُلبة عن إجرائه لعملية جراحية تم خلالها بتر قدمه.

وقال "دسوقي"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء".