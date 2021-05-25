/632514/إلين-بيج-في-أحدث-ظهور-لها-بعد-تحولها-إلى-ذكر

إلين بيج الممثلة الكندية، التي أثارت حالة واسعة من الجدل حولها بعد إعلانها بتحولها إلى ذكر في ديسمبر الماضي، حيث لازالت محط أنظار الجمهور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الصورة الأخيرة التي نشرتها إلين بيج، بعدما أصبحت ذكرًا يدعى إليوت.

أحدث إطلالة لـ إلين بيج بعد تحولها إلى ذكر

نشر إليوت، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، صورة له عاري الصدر مرتديًا ثوب سباحة، حيث نالت الصورة استحسان العديد من قبل المشاهير.

خضعت إلين بيج لعملية جراحية، في ديسمبر المنصرم لإزالة أنسجة الثدي، حيث صرحت مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري بطلة Umbrella Academy، بأن تلك العملية تعتبر طوق نجاة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تشعر بالراحة التامة للمرة الأولى بعدما انهت تلك العملية الجراحية.

تصريحات مثيرة لـ إلين بيج

وتابعت خلال حديثها، قائلة: "تخرج من الحمام والمنشفة حول خصرك وتنظر لنفسك في المرآة ولا تشعر بالذعر"، مضيفا " أحب أن أكون متحولة جنسيا وأحب كوني مثلية الجنس وكلما تمسكت بهويتي أكثر كلما كبر قلبي".

وفي ديسمبر الماضي أعلنت بيج البالغة من العمر 33 عاما، عن تحولها جنسيا بشكل كامل إلى رجل وأطلقت على نفسها اسم إليوت.

بدلت إلين بيج اسمها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى إلى ذكر، لتعلن في بيانها عبر حسابها بموقع Twitter ، قائلة: "أهلا يا أصدقائى، أود أن أشارككم أننى تحولت من هى إلى هو.. لقد ألهمنى الكثيرون فى مجتمع العابرين جنسيا، شكرا لكم على شجاعتك".

وتابعت: "أريد أن أشارككم أننى تحولت جنسيا وأصبح اسمى إليوت، فأنا محظوظ لأننى أكتب هذا وأننى وصلت إلى هذا المكان فى حياتى، أشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين، الذين دعمونى طوال هذه الرحلة، لا يمكننى أن أصف مدى روعة الشعور بأن أحب أخيرًا ما أكون عليه".

وأردفت حديثها قائلة "الحقيقة أنه على الرغم من شعورى بسعادة عميقة فى الوقت الحالى ومعرفة مقدار الامتياز الذى أحمله، إلا أننى أشعر بالخوف أيضا من الغزو والكراهية والسخرية والعنف"، مضيفا: "لأكون واضحا، لا أحاول إخماد لحظة سعيدة وأحتفل بها، لكنى أريد أن أتناول الصورة الكاملة، التمييز ضد المتحولين متفش وقاس، وينتج عنه عواقب وخيمة، لكن سأفعل كل ما بوسعى لتغيير هذا العالم للأفضل".