رسالة محمد صلاح الأخيرة لقائد ليفربول قبل رحيله عن الفريق «صورة»

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علق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ولاعب المنتخب المصري لكرة القدم على رحيل فينالدوم لاعب وسط الريدز عن صفوف الفريق الإنجليزي بعد عدم التوصل لإتفاق من أجل التجديد مع قلعة الريدز ، وذلك بعد حسم الفريق المركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكتب محمد صلاح عبر عبر موقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة " إنستغرام" : " كان من دواعي سروري أن أفوز بالألقاب بجانبك، وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك القادمة".

وكان فينالدوم قد أعلن رحيله عن صفوف فريق ليفربول مع نهاية الموسم الحالي بعد عدم التوصل لإتفاق مع النادي الإنجليزي والتي تشير الأنباء عن إنتقال لاعب وسط الريدز لتدعيم صفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل.

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع : أرنولد، ويليامز، فيليبس، روبرتسون.

خط وسط الملعب: فابيينو، فينالدوم، تياجو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

تشكيل كريستال بالاس أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

تشكيل كريستال بالاس أمام ليفربول حراسة المرمى: جوايتا الدفاع: وارد، كاهيل، تومكينز، ميتشيل وسط الملعب: كوياتي، ريدوايلد، ماكارثي، تاوسيند الهجوم: أيو، زاها